Montagna e benessere come lo sci trasforma il nostro stato d' animo

Con l’arrivo della stagione invernale, la montagna si riscopre come ambiente ideale per il benessere, offrendo opportunità di relax e attività sportive come lo sci. Questa tradizione, che si integra con l’attesa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, mostra come il contatto con la natura possa influire positivamente sul nostro stato d’animo, favorendo equilibrio e serenità.

Roma, 29 dic. (Adnkronos Salute) - E' iniziata la stagione della neve e la montagna torna protagonista, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina al via tra poche settimane. Ma le vette e i paesaggi hanno un effetto benefico non solo sugli amanti dello sci. La montagna affascina e può creare una vera e propria metamorfosi interiore. Cosa accade realmente dentro di noi quando lasciamo la valle per la vetta? "La sensazione di benessere che ci invade non è un'illusione romantica, ma un fenomeno biologico e psichico profondamente radicato nella nostra natura. Oggi le neuroscienze sono in grado di mappare la 'chimica della felicità' che si sprigiona durante una discesa, rivelando come l'altitudine e l'attività fisica agiscano come un potente reset per il nostro cervello.

