Monkey Barring è un termine che indica l’incapacità di stare soli nelle relazioni moderne. Si tratta di una tendenza crescente sui social, dove le persone continuano a cercare nuove opzioni anche quando sono già in coppia. Questa pratica riflette cambiamenti nei modelli di rapporto e suscita riflessioni sulla stabilità e l’autenticità delle relazioni contemporanee.

Hai mai sentito parlare di Monkey Barring? Hai pensato che fosse solo un buffo modo di parlare di scimmie? In realtà non è uno scherzo, ma una tendenza nel mondo degli appuntamenti e delle relazioni, che sta diventando virale nel mondo social e un pratica sempre più utilizzata nel dating. Alcuni psicologi ed esperti del mondo delle relazioni lo descrivono come una possibile forma di tradimento emotivo, o comunque come un comportamento poco sano riguardo la propria emotività e la capacità di vivere le relazioni. Vediamo insieme cos’è, perché ne parlano tutti, come influenza le relazioni e cosa puoi imparare da questo mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Monkey barring: l’incapacità di stare da soli nelle relazioni contemporanee

