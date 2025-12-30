Mondragone 16enne morto dopo incidente | 47enne a processo per omicidio volontario

A Mondragone, il 47enne accusato di omicidio volontario sarà giudicato per la morte di Luigi Daniele Petrella, un ragazzo di 16 anni deceduto in un incidente stradale avvenuto il 27 giugno. L'episodio ha sollevato attenzione sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità degli individui coinvolti in incidenti di questo tipo.

Dovrà rispondere di omicidio volontario il 47enne accusato della morte di Luigi Daniele Petrella, il ragazzo di 16 anni deceduto dopo un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 27 giugno a Mondragone, in provincia di Caserta. L'uomo era alla guida di una Fiat Punto che avrebbe urtato lo scooter del giovane, provocandone una violenta caduta.

