Mohamed Shahin resta in Italia respinto il ricorso del governo per espellere l’imam di Torino | Ha diritto all’asilo

La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato il diritto di Mohamed Shahin di rimanere in Italia, respingendo il ricorso del governo contro l’espulsione dell’imam di Torino. Il provvedimento, originariamente deciso dal ministro Piantedosi, era stato motivato dall’aver inneggiato alla strage di Hamas del 7 ottobre in Israele. La decisione garantisce a Shahin di continuare a vivere e svolgere le sue attività nel paese.

La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato il no all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin, l'imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi per aver inneggiato alla strage di Hamas del 7 ottobre in Israele. I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un richiedente asilo e quindi non può essere rimpatriato, in attesa che si definisca la sua posizione.

Mohamed Shahin, rimpatriato dal ministro Piantedosi ma poi salvato dal rimpatrio dal Tribunale d’Appello e difeso strenuamente dalla sinistra, compare nelle carte come possibile finanziatore di Hamas. La sinistra non solo non sembra preoccuparsi degli isla x.com

