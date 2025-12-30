Modena prete accoltellato in strada | è ferito

Un sacerdote è stato ferito con un coltello questa mattina a Modena. L'episodio si è verificato in strada e attualmente sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le circostanze dell'aggressione. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine raccolgono elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Un sacerdote e è stato accoltellato e ferito questa mattina a Modena per strada. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'aggressore al momento è ancora da identificare. La vittima è stata portata in ospedale. "Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze" dichiara il sindaco di Modena, .

Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore - Il sacerdote, 45enne di origine colombiana, è stato aggredito per motivi ancora da accertare in via Castelmaraldo. tg24.sky.it

Modena, prete accoltellato per strada in pieno giorno - Un prete, colombiano di 45 anni, è stato accoltellato e ferito in centro a Modena questa mattina, in via Castelmaraldo. rainews.it

