Modena e Bologna province leader in Europa per il deposito di brevetti

Nel 2024, le province di Modena e Bologna si confermano tra le aree più attive in Italia per il deposito di brevetti in Europa. Questo andamento riflette l'importante ruolo di queste regioni nel panorama innovativo e tecnologico del paese, sottolineando la crescita e la capacità di sviluppo delle imprese locali nel settore della ricerca e della proprietà intellettuale.

Bologna e Modena "sono le due province in cui il numero dei brevetti italiani in Europa è aumentato di più nel 2024 rispetto all'anno precedente". Il dato, fa sapere la Regione Emilia-Romagna, "emerge dalle elaborazioni di Dintec, il Consorzio per l'innovazione tecnologica di Unioncamere. E MODENA SUL PODIO - Bologna e Modena guidano la classifica delle province in cui il numero dei brevetti italiani in Europa è aumentato di più nel 2024 rispetto all'anno precedente.

