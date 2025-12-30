Modena accoltellato prete in centro città

Nella mattinata del 30 dicembre, nel centro di Modena, un prete è stato ferito a seguito di un episodio di accoltellamento in via Castelmaraldo, vicino al parco Novi Sad. L'evento ha suscitato attenzione nella comunità locale e le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Un prete è stato ferito nella mattinata del 30 dicembre nel centro di Modena in seguito a un accoltellamento avvenuto in via Castelmaraldo, a breve distanza dal parco Novi Sad. La vittima è don Rodrigo Grajales Gaviria, 45 anni, di origine colombiana, colpito presumibilmente alle spalle per cause che restano al momento da chiarire. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e l’ipotesi di reato è quella di tentato omicidio. Il prete è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale: secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lettera43.it

