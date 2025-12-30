Missiroli si dimette da sindaco Pd | Gesto di responsabilità Via ai confronti nel centrosinistra

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni, un gesto ritenuto dal Pd di responsabilità. La decisione apre un nuovo capitolo per il centrosinistra locale, che si prepara a confrontarsi sulle prossime scelte politiche e amministrative. Il partito si concentra ora sul futuro della città, mantenendo un approccio sereno e orientato alla stabilità.

Il Partito Democratico guarda avanti per il futuro di Cervia, dopo le dimissioni di Mattia Missiroli dalla carica di sindaco di Cervia. Missiroli è infatti indagato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, da cui si sta separando.Lunedì sera si è così tenuta la prima Direzione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

