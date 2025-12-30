Miss Europe Continental 2025 | Raquel Toledano trionfa a Napoli
A Napoli, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, si è svolta la Finale Europea di Miss Europe Continental 2025. L’evento ha visto la partecipazione di numerose candidate provenienti da diverse nazioni, culminando con la vittoria di Raquel Toledano. La manifestazione ha rappresentato un momento importante nel panorama della moda e del settore beauty europeo, confermando Napoli come sede di eventi di rilevanza internazionale.
Napoli ha ospitato la Finale Europea di Miss Europe Continental al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, trasformando la città in un palcoscenico di glamour e moda internazionale. Sul Red Carpet, tra flash e ospiti, le Miss provenienti da tutta Europa hanno portato in scena una bellezza contemporanea e inclusiva. A trionfare è stata Raquel Toledano, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Miss Europe Continental 2025, backstage e inviate speciali: le nuove presenze e la sede della Finale Europea a Napoli
Leggi anche: Miss Europe Continental 2025: giuria internazionale tutta al femminile e calendario delle sette serate, dalla Finale Europea di Napoli alle tappe successive
Monteverde sull'orlo del paradosso: la montagna si misura a colpi di decreti; WTC Cup Shanghai live su : Team Europe avanti 2-0. Stanotte tocca a Cobolli; Miss Europe Continental 2025: Raquel Toledano trionfa a Napoli.
“Miss Europe Continental” su Amazon Prime: a Napoli in arrivo le più belle - Il 2025 sarà l'anno della dodicesima edizione per il beauty contest internazionale Miss Europe Continental. ilmattino.it
Zana Pali ‘breaking down barriers’ for women at global beauty comp - The former My Kitchen Rules star and lawyer says women can really have it all, as she jets off to Italy ahead of the Miss Europe Continental beauty contest. dailytelegraph.com.au
Miss Europe Continental 2024: «È ucraina la più bella» - Trentasei ragazze da altrettanti Paesi europei per uno dei concorsi più inclusivi degli ultimi anni: da domenica sera l'ucraina Yuliia Karpets, 23 anni, è la nuova Miss Europe Continental 2024. ilmattino.it
Scatti ufficiali @misseuropecontinentalofficial Consegna attestato, intervista e presentazione per MISS EUROPE CONTINENTAL PLANET Un'esperienza travolgente ed emozionante, che ha legato tutti i vari professionisti di bellezza per rendere le MISS imp - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.