Miss Europe Continental 2025 | Raquel Toledano trionfa a Napoli

A Napoli, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, si è svolta la Finale Europea di Miss Europe Continental 2025. L’evento ha visto la partecipazione di numerose candidate provenienti da diverse nazioni, culminando con la vittoria di Raquel Toledano. La manifestazione ha rappresentato un momento importante nel panorama della moda e del settore beauty europeo, confermando Napoli come sede di eventi di rilevanza internazionale.

