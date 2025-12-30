Minorenne arrestato

A Foligno, un minorenne è stato arrestato dagli agenti della polizia durante un intervento al Parco Hoffmann, dove è stato trovato in possesso di 43 dosi di hashish. L’arresto è avvenuto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nelle attività di controllo sul territorio volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga tra i giovani.

FOLIGNO Spaccio al Parco Hoffmann con un minorenne trovato in possesso di 43 dosi di hashish. Gli agenti della polizia hanno arrestato il giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scaturita da una attività investigativa che aveva permesso di accertare l'esistenza di una fiorente attività di spaccio all'interno del parco pubblico, frequentato abitualmente da giovani consumatori di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nel corso di un servizio di perlustrazione dell'area, gli operatori hanno notato la presenza di un giovane in una zona poco illuminata che, alla vista della volante, si è dato alla fuga in direzione del centro cittadino.

