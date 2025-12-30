Rachele Risaliti, ex Miss Italia, ha espresso gratitudine per la solidarietà ricevuta dopo aver condiviso le minacce rivolte alla sua famiglia. In un messaggio su Instagram, ha ringraziato i followers per il sostegno e la vicinanza dimostrata nei confronti di lei e dei suoi cari. Questo gesto evidenzia l'importanza di affrontare con sobrietà e rispetto situazioni delicate come questa, sottolineando l'importanza del supporto comunitario.

"Grazie a tutti per la solidarietà. Ci avete scritto in tantissimi. Queste sono le cose belle". E’ il messaggio che Rachele Risaliti ha affidato ieri ad una "story" del suo profilo Instagram, ringraziando i followers dei messaggi di vicinanza e solidarietà pervenuti a lei ed alla sua famiglia. Lo stesso profilo, seguito da oltre 68mila utenti, dal quale la modella di Prato aveva reso note in precedenza le minacce anonime ricevute tramite social: "Che il cancro vi divori tutti, che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano", recitava uno dei messaggi inviatole da ignoti, che la stessa vincitrice di Miss Italia 2016 ha denunciato condividendolo con i propri followers (e lasciandosi andare ad un duro sfogo sul calcio e sul tifo ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Minacce alla famiglia". L’amarezza dell’ex Miss

Leggi anche: Colombari stronca Miss Italia, la patron la smaschera sui social: “Delusione e amarezza”

Leggi anche: Miss Universo, polemica dopo lo sguardo “carico di disapprovazione” lanciato da Miss Israele Melanie Shiraz a Miss Palestina Nadeen Ayoub – VIDEO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bimbi tolti alla famiglia nel bosco, minacce e insulti alla giudice: è bufera sui social - Il provvedimento del tribunale dei minorenni di L’Aquila con cui è stato disposto l’allontanamento dei tre bimbi dalla “famiglia nel bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti, non ha suscitato solo un ... ilmessaggero.it

Il caso dei bimbi tolti alla famiglia nel bosco, minacce alla giudice - Una "corte di vermi", colpevole di aver allontanato tre bambini dalla loro famiglia, dalla loro casa nell'entroterra abruzzese, tra gli alberi del bosco di Palmoli. ansa.it

Minacce a Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia: “Ora tocca a te” - Minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: un uomo di etnia rom ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia, dopo che il Comune e il Municipio ... rainews.it

Un Natale segnato dalla paura e dalla violenza domestica quello vissuto da una famiglia favarese. Insulti pesanti e minacce di morte rivolte alla moglie, consumate davanti ai figli piccoli, hanno reso necessario l’intervento immediato dei carabinieri. L’episodio - facebook.com facebook