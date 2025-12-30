Millie Bobby Brown non ha partecipato al party finale di Stranger Things. La motivazione ufficiale riguarda impegni personali che l’hanno impedita di essere presente all’evento simbolico che ha concluso la serie, dopo oltre dieci anni di successi e collaborazione tra i protagonisti. La sua assenza è stata comunicata tramite i canali ufficiali, sottolineando il rispetto e l’affetto verso i fan e il cast.

Roma, 30 dicembre 2025 – La protagonista assoluta non c’era. O meglio, non fisicamente. Millie Bobby Brown ha spiegato perché non ha potuto partecipare alla visione collettiva dell’ episodio finale di Stranger Things, evento simbolico che ha chiuso oltre dieci anni di lavoro, successi e legami profondi tra i protagonisti della serie. Ecco cosa ha detto. Cosa è successo a Millie Bobby Brown. Il motivo è una lussazione alla spalla, infortunio che l’ha costretta a rallentare drasticamente gli impegni pubblici nel mese di dicembre. Il problema era emerso il 15 dicembre, quando Millie aveva dato forfait a un’intervista in studio a Good Morning America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Millie Bobby Brown assente al party finale di Stranger Things. Ecco perché

