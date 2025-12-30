Milanoidentificata donna trovata morta

A Milano è stata identificata la donna trovata senza vita nel cortile di un condominio. Si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

19.00 E' stata identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio a Milano. Si tratterebbe di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. La ragazza si sarebbe allontanata il 4 novembre dalla famiglia, che ne ha denunciato la scomparsa. L'ultimo contatto telefonico il 26 novembre. L'identificazione è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Identificata la donna trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne di Latina - Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e resident ... rainews.it

Si chiama Aurora la ragazza trovata morta a Milano - La sua immagine era stata diffusa dalle forze dell'ordine per aiutarne l'identificazione. avvenire.it

Milano, diffuso un video della donna trovata morta nel cortile in via Paruta

