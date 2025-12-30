Milano la ragazza trovata morta è Aurora Livoli 19enne romana | Adottata a 6 anni sui social scriveva | Ho Lucifero dentro di me

A Milano è stata trovata senza vita Aurora Livoli, una ragazza romana di 19 anni, adottata all'età di sei anni e residente a Latina. Sui social aveva scritto di avere

Era residente a Latina. Andata via di casa il 4 novembre, l'ultimo contatto con i genitori il 26 novembre. La Procura di Milano indaga per omicidio.

Aurora Livoli trovata morta nel cortile: filmati al setaccio per rintracciare l’uomo ripreso con la 19enne - È stata identificata dai genitori e riconosciuta dal video diffuso dai carabinieri ... ilgiorno.it

Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, identificata la donna trovata morta in un cortile: è una 19enne di Latina ... tg24.sky.it

ULTIM'ORA - È stata identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre. Sono stati i genitori, dopo la diffusioni delle immagini da parte della procura e dei carabinieri, a chiamare gli inquirenti nel pomeriggio di martedì 30 - facebook.com facebook

#aurora livoli e il destino in comune con #paolo mendico: la ragazza morta a Milano frequentava la stessa scuola del 14enne suicida x.com

