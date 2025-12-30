A Milano, è stata identificata la giovane trovata senza vita il 29 dicembre in via Paruta. Si tratta di Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. La notizia conferma l’identità della vittima e apre un nuovo capitolo nelle indagini. Restano da chiarire le cause della morte e gli eventuali risvolti del caso.

La ragazza trovata morta il 29 dicembre in un cortile di via Paruta a Milano è stata identificata. Si chiama Aurora Livoli, aveva 19 anni. Nata a Roma ma residente in provincia di Latina, la giovane è stata riconosciuta dai genitori dopo che i carabinieri avevano deciso di diffondere un’immagine estrapolata dalle telecamere di sorveglianza. Secondo la ricostruzione, i familiari si sono presentati in caserma e lì i militari hanno mostrato altre immagini per un’ulteriore conferma. La giovane avrebbe lasciato casa sua il 4 novembre e i genitori non la sentivano dal 26 dello stesso mese. Allora non aveva fornito indicazioni su dove si trovasse, assicurando di stare bene ma non di voler tornare a casa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, la donna trovata morta è stata identificata

