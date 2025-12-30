Milano la donna trovata morta è stata identificata | è una 19enne di Latina

È stata identificata a Milano la giovane donna di 19 anni di Latina trovata morta. La ragazza si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come segnalato dalla famiglia, e l’ultimo contatto telefonico risale al 26 dello stesso mese. In quella occasione aveva riferito di stare bene e di non voler tornare a casa. Le circostanze della sua morte sono ancora oggetto di approfondimento.

Secondo quanto si apprende, la giovanissima si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro.

Si chiama Aurora la ragazza trovata morta a Milano - La sua immagine era stata diffusa dalle forze dell'ordine per aiutarne l'identificazione. avvenire.it

Donna trovata morta a Milano: telecamere rivelano movimenti e presenze sospette - Indagini in corso a Milano per identificare la donna trovata morta nel cortile di un condominio: telecamere e rilievi scientifici al centro dell'inchiesta. notizie.it

Milano, diffuso un video della donna trovata morta nel cortile in via Paruta. Gli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112». La vittima, che avrebbe avuto circa 25-30 anni, non è ancora stata identificata. Nel video cammina con un uomo - facebook.com facebook

Milano, resta senza nome la donna trovata morta nel cortile di un palazzo x.com

