Milano identificata la ragazza trovata morta nel cortile di un condominio | è Aurora Livoli 19enne di Latina

È stata identificata come Aurora Livoli, 19enne di Latina, la ragazza trovata senza vita nel cortile di un condominio di via Paruta, periferia est di Milano, lunedì 29 gennaio. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e avviato le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso.

È stata identificata la giovane donna trovata senza vita nella mattinata di ieri, lunedì 29 gennaio, nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia Est di Milano. Si tratta di Aurora Livoli, una 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse. I filmati delle telecamere. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa Leggi anche: Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo; Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, si indaga per omicidio. Identificata la giovane trovata morta a Milano, ha 19 anni - È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. corrieredellosport.it

