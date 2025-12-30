Milano identificata la giovane trovata morta in via Paruta | è Aurora Livoli 19enne di Roma scomparsa da casa il 4 novembre scorso

A Milano è stata identificata la giovane trovata senza vita in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, originaria di Roma, scomparsa il 4 novembre scorso. Poche ore prima, le autorità avevano diffuso immagini di un breve video che la mostrava insieme a un uomo. La vicenda è ora al centro delle indagini per chiarire le circostanze della sua morte.

Poche ore prima gli inquirenti e la Procura avevano diffuso i frame del breve video che ritrae la ragazza in compagnia di un uomo. A riconoscerla sono stati i genitori della vittima, il cui ultimo contatto telefonico risale al 26 novembre È stata identificata la giovane donna trovata esanime.

