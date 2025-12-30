Milano identificata donna trovata morta in un cortile | è una 19enne della provincia di Latina

Una giovane donna di 19 anni, Aurora Livoli, originaria della provincia di Latina, è stata trovata senza vita in un cortile di via Paruta a Milano. Le circostanze del decesso sono al centro delle indagini delle autorità locali, che stanno cercando di chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità e nelle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire l’accaduto.

Si chiamava Aurora Livoli, 19 anni, la donna rinvenuta senza vita nel cortile in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza. La 19enne, nata a Roma e residente nella provincia di Latina, si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre. La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, identificata donna trovata morta in un cortile: è una 19enne della provincia di Latina Leggi anche: Identificata la giovane trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne di Latina Leggi anche: Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: si chiamava Aurora Livoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, si indaga per omicidio; Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo. Donna trovata morta a Milano: telecamere rivelano movimenti e presenze sospette - Indagini in corso a Milano per identificare la donna trovata morta nel cortile di un condominio: telecamere e rilievi scientifici al centro dell'inchiesta. notizie.it

Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, donna trovata morta in un cortile. tg24.sky.it

Le prime immagini della donna trovata morta a Milano in un cortile, ma ancora non ha un nome - Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un bomber: è la giovane donna trovata ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di tele ... msn.com

Milano, diffuso un video della donna trovata morta nel cortile in via Paruta. Gli inquirenti: «Chi la riconosce chiami il 112». La vittima, che avrebbe avuto circa 25-30 anni, non è ancora stata identificata. Nel video cammina con un uomo - facebook.com facebook

Donna trovata morta in cortile a Milano, non è ancora stata identificata x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.