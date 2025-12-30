Milano i video della ragazza trovata morta in via Paruta | l’appello degli inquirenti per identificarla

Gli inquirenti di Milano hanno diffuso i video della ragazza trovata senza vita in via Paruta nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Attualmente, la vittima resta senza identità nota. Gli investigatori invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità, al fine di ricostruire le circostanze del decesso e identificare la giovane donna.

Resta senza nome la giovane donna trovata morta all'alba di lunedì 29 dicembre in un cortile di via privata Paruta, a Milano. Per questo motivo la Procura di Milano ha deciso di diffondere alcuni frame estratti da un filmato di sorveglianza, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e fornire elementi utili alle indagini. L'appello degli inquirenti è chiaro: chiunque riconosca la ragazza è invitato a contattare il 112. Il video, della durata di pochi secondi e registrato nel buio della notte, mostra la vittima mentre cammina sul marciapiede di via Paruta. Non appare agitata né costretta. Indossa scarpe sportive, pantaloni della tuta e un piumino scuro, ha capelli lunghi e mossi, che le scendono oltre le spalle.

