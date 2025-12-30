Milano i carabinieri diffondono le immagini della donna trovata morta

I carabinieri di Milano hanno reso pubblica un’immagine di una donna trovata senza vita nel cortile di un condominio in via Paruta. L’obiettivo è identificare la persona attraverso le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità per contribuire alle indagini in corso.

I carabinieri della compagnia Porta Monforte di Milano e del nucleo investigativo hanno deciso di diffondere un’immagine estrapolata dalle telecamere di sorveglianza della zona di via Paruta per cercare di dare un nome alla donna trovata senza vita nel cortile di un condominio. La scelta di rendere pubblica l’immagine, concordata con la procura, nasce dalla necessità di raccogliere segnalazioni utili all’identificazione. Da ore investigatori e inquirenti stanno passando al setaccio i filmati per ricostruire con precisione gli spostamenti della vittima nella serata e nella notte di domenica. Aperto un fascicolo per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, i carabinieri diffondono le immagini della donna trovata morta Leggi anche: I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano: “Chi la riconosce ci contatti” Leggi anche: Spuntano le immagini della donna trovata morta a Milano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano: “Chi la riconosce ci contatti” - C’è un video di una telecamera di sorveglianza che ritrae la donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova. tpi.it

Donna trovata morta in un cortile, a Milano. Carabinieri diffondono immagini per identificarla - I carabinieri di Milano hanno diffuso due frame delle telecamere di sicurezza che ritraggono la giovane donna trovata morta ieri nel cortile di un condominio nella via Privata Paruta. msn.com

Donna trovata morta in un cortile a Milano: i carabinieri pubblicano la 'foto' per cercare d'identificarla - I militari hanno deciso di diffondere un frame del video che riprende la donna entrare nel condominio in compagnia di un uomo, presumibilmente l'assassino. milanotoday.it

Diffuse dai carabinieri le prime immagini della donna trovata in un cortile a Milano, ma ancora non ha un nome - facebook.com facebook

Donna trovata morta a Milano, accertamenti per darle una identità. Carabinieri al lavoro, si analizzano immagini telecamere #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.