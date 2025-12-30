Milano donna trovata morta in un cortile | non è escluso l’omicidio

A Milano, una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un edificio in via Paruta, zona via Padova. La polizia ha avviato le indagini e sarà l’autopsia a determinare le cause della morte, ancora non chiare. La giovane donna non è ancora stata identificata. La procura ha aperto un fascicolo, e al momento non si esclude nessuna ipotesi, compreso un possibile episodio di omicidio.

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della giovane donna non ancora identificata, il cui corpo è stato trovato nella mattinata di lunedì 29 dicembre nel cortile di un palazzo al civico 74 di via privata Paruta, in zona via Padova, a Milano. Non è esclusa la pista dell' omicidio, ma gli investigatori indagano a tutto campo. L'ipotesi di un'aggressione. L'allarme è scattato poco dopo le 8.30, quando al numero unico di emergenza è arrivata la telefonata di un uomo che segnalava la presenza di una donna esanime nel cortile del complesso, formato da sei palazzoni. Chi ha allertato i soccorsi ha pensato che la donna potesse essersi tolta la vita, riferendo che potesse essersi gettata da uno dei balconi. Donna trovata morta in cortile a Milano, la Procura indaga per omicidio; Donna trovata morta in un cortile a Milano, si indaga per omicidio; Mezza nuda e con segni sul collo: giovane donna trovata morta, si indaga per omicidio; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio. Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo - Ieri in via Paruta a Milano è stato ritrovato il corpo di una donna, non ancora identificata, con segni sul collo e semivestita ... fanpage.it

Milano, donna trovata morta nel cortile: «Un uomo nei filmati». Chi è la vittima? Tra i 25 e i 30 anni, nessuno ha denunciato la scomparsa - Un piumino adagiato sul corpo come una coperta improvvisata. ilmessaggero.it

Donna trovata morta in un cortile in via Paruta a Milano: l’ipotesi della violenza sessuale - Si tratterebbe di una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti coordinati dal pm di turno, Antonio Pansa, titolare del fascicolo per omicidio ... msn.com

Ep.741 - Donna trovata morta in un cortile a Milano, non è escluso l’omicidio - Influenza vicina al picco, 950mila italiani a letto - facebook.com facebook

Giovane donna trovata #morta a #Milano, nel cortile di un palazzo. “Ci sono i medici legali che hanno fatto tutti i rilievi del caso. Qualcosa di strano c’è sicuramente.” Queste le parole del Pm, Antonio Pansa, presente in via Paruta, a Milano, dove è stato ritrovat x.com

