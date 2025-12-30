Milano donna trovata morta in un cortile | diffuse le foto della vittima per cercare di identificarla

Una donna è stata trovata senza vita in un cortile di via Paruta, a Milano, lunedì mattina. Al momento, l’identità della vittima resta sconosciuta. Le autorità hanno diffuso le sue foto nella speranza di identificare la donna e chiarire le circostanze del decesso. Restano in corso le indagini per determinare quanto accaduto.

È ancora senza un nome la donna rinvenuta senza vita nella mattinata di lunedì, in via Paruta, a Milano. I carabinieri hanno diffuso due foto della ragazza, estrapolate da un video delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di identificarla. La vittima ha un’età apparente di circa 30 anni. Le immagini la riprendono mentre entra nel cortile dell’edificio in compagnia di un uomo, anche lui non ancora identificato, che in seguito esce da solo. Proseguono le indagini sulla donna trovata morta a Milano. Gli inquirenti non escludono la pista dell’omicidio e indagano a tutto campo. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte della giovane, il cui corpo è stato trovato ecchimosi al collo e lesioni al volto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, donna trovata morta in un cortile: diffuse le foto della vittima per cercare di identificarla Leggi anche: Donna trovata morta in un cortile a Milano: i carabinieri pubblicano la 'foto' per cercare d'identificarla Leggi anche: Donna trovata morta in un cortile a Milano, pubblicata la foto della vittima: l’appello per identificarla Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata; Donna trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, si indaga per omicidio; Milano, giovane donna trovata morta in un cortile in via Paruta. Semi svestita, senza documenti con ecchimosi su viso e collo: si indaga per omicidio; Donna trovata morta in un cortile, a Milano. Procura indaga per omicidio. Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza - Le telecamere del condominio avrebbero ripreso un uomo e una donna entrare a notte fonda e solo l'uomo uscire poco più tardi. ilfattoquotidiano.it

Donna trovata morta a Milano: il killer ripreso in un video con lei, poi se ne va da solo. La vittima ancora senza nome. Cosa si vede dalle telecamere - E' ancora senza nome e cognome la donna, tra i 25 e i 30 anni, con la carnagione chiara e tratti che escludono sia di origine asiatica, trovata morta ieri mattina tra il cemento ... ilmattino.it

Milano, donna trovata morta nel cortile: «Un uomo nei filmati». Chi è la vittima? Tra i 25 e i 30 anni, nessuno ha denunciato la scomparsa - Un piumino adagiato sul corpo come una coperta improvvisata. ilmattino.it

Milano, giovane donna trovata morta in cortile a Milano: telecamere al vaglio, le indagini x.com

Milano, donna trovata morta in un cortile: non è escluso l'omicidio La ragazza è stata ritrovata in via Paruta, zona via Padova. Non è stata ancora identificata - facebook.com facebook

