Nell'ultimo derby lombardo del 2025, Olimpia Milano si impone su Vanoli Cremona con il punteggio di 91-74. I biancorossi hanno iniziato con determinazione, sfruttando un break di 17-0 nel primo quarto che ha indirizzato la partita. La vittoria conferma la supremazia di Milano nella stagione in corso, dimostrando solidità e concentrazione in un incontro chiave per il campionato.

L’ultima del 2025 è vincente per l’Olimpia Milano che regola la Vanoli Cremona nell’ultimo derby lombardo dell’anno, con un netto 91-74 I biancorossi cambiano marcia già nel primo quarto ed un break di 17-0 sigilla la partita per i milanesi e la mette sui binari giusti. L’Olimpia che raggiunge Venezia e Tortona al 3° posto in classifica. Nulla da fare per la Vanoli che infila il quinto ko consecutivo, ma è conscia che non fosse questa la partita su cui costruire la sua stagione. Per coach Poeta buone note da Shields, praticamente perfetto con 45 da 2 e 46 da 3 e Mannion, tornato finalmente protagonista e a segno con 10 punti in 15’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano domina il derby. Cremona non resiste

Leggi anche: Milano domina il derby. Varese chiude a meno 33

Leggi anche: Olimpia Milano: facile chiusura d’anno contro Cremona nell’ultimo derby lombardo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LBA: Il derby lombardo tra Cantù e Milano apre la 12.a giornata; LBA: La Virtus Bologna supera Brescia e la raggiunge in vetta alla classifica. Milano fa suo il derby con Cantù; Milano domina il derby. Cremona non resiste; Nebo domina, Guduric la chiude: urlo Olimpia, il derby è biancorosso.

LA MEGABOX DOMINA LA NUMIA E CONFERMA LA SESTA POSIZIONE IN CLASSIFICA Le tigri si preparano al Natale regalando emozioni e bella pallavolo Partita formidabile della Megabox, che batte in quattro set una Numia Milano troppo discontinua e d - facebook.com facebook

Il Trentino Alto Adige ancora una volta domina la classifica delle città più vivibili d'Italia. Salgono anche Milano, che entra nella top ten, e Roma. Male il sud con Napoli quartultima. x.com