Milano diffuso un video della donna trovata morta nel cortile in via Paruta Gli inquirenti | Chi la riconosce chiami il 112

A Milano, si diffonde un video relativo al decesso di una giovane donna trovata nel cortile di via Paruta. Le autorità invitano chi riconoscesse la vittima a contattare il numero 112, nell'ambito delle indagini in corso. Si cerca di identificare la persona coinvolta, in un contesto che rimane sotto attenta osservazione da parte degli investigatori.

Si tenta di restituire un?identità alla giovane donna rinvenuta senza vita all?interno di un complesso residenziale di via Paolo Paruta, a Milano, nella mattinata di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

