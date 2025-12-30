Milano diffuse FOTO della donna trovata morta in via Paruta | Ha tra i 25-30 anni capelli scuri pelle chiara chi la riconosce chiami 112

A Milano, sono state diffuse immagini della donna trovata morta in via Paruta. Si tratta di una donna di circa 25-30 anni, con capelli scuri e pelle chiara. Le autorità invitano chi la riconosce a contattare il 112. Dai filmati di sorveglianza emerge che era in compagnia di un uomo. Si cercano eventuali informazioni utili alle indagini.

Gli inquirenti hanno diramato l'appello affinché chi la riconosce contatti le forze dell'ordine: a quanto risulta da un breve filmato delle telecamere di sicurezza la donna era in compagnia di un uomo. Non risultano denunce di scomparsa, mentre proseguono le ricerche anche in centri di accoglienza e.

I carabinieri diffondono le immagini della donna uccisa in un cortile a Milano: “Chi la riconosce ci contatti” - C’è un video di una telecamera di sorveglianza che ritrae la donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova. tpi.it

La donna morta a Milano in via Paruta aveva 25-30 anni: diffuse alcune foto per identificarla. «Non aveva documenti» - Trovata morta in un cortile di via Paruta, periferia Nord di Milano: semi svestita, con segni sul collo, nella zona tra Gorla e via Padova. msn.com

