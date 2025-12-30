Milano Cortina 2026 Il presidente di Italgrob Antonio Portaccio tedoforo del Viaggio della Fiamma Olimpica a Gallipoli

Il presidente di Italgrob, Antonio Portaccio, ha avuto il ruolo di tedoforo nel percorso della Fiamma Olimpica a Gallipoli. Con l’avvicinarsi di Milano Cortina 2026, la Torcia Olimpica prosegue il suo cammino attraverso diverse regioni italiane, portando con sé simboli di unità e tradizione. Questo viaggio rappresenta un momento importante per condividere valori e storie delle comunità italiane in vista dei Giochi Invernali.

I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si avvicinano e la Torcia Olimpica continua il suo viaggio nel Paese, attraversando territori, storie e comunità. Tra i protagonisti della 23ª tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, svoltasi martedì 30 dicembre 2025, anche Antonio Portaccio, presiden.

Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri. L’orario esatto e chi parteciperà - Oggi, lunedì 22 dicembre 2025, si terrà al Quirinale a partire dalle ore 12. oasport.it

L’Aquila accoglie la Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 con grande festa - La città dell’Aquila si prepara a vivere un momento di grande rilevanza sportiva e simbolica: sabato 3 gennaio, alla ... abruzzolive.it

Anche Antonio Giovinazzi è stato tedoforo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a Massafra, in provincia di Taranto. #MemasGP #Olympics #MilanoCortina2026 #WEC #Endurance #AntonioGiovinazzi #Giovinazzi #Ferrari #FerraryHypercar #TorchRelay20 - facebook.com facebook

Presentare l’accensione della torcia olimpica e del braciere di Milano Cortina nella mia città è stato qualcosa che va oltre il lavoro, oltre il palco, oltre il microfono. È stato orgoglio puro. Grazie a Napoli, che ancora una volta ha dimostrato di essere fiamma viva. x.com

