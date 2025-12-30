Milano Cortina 2026 Il presidente di Italgrob Antonio Portaccio tedoforo del Viaggio della Fiamma Olimpica a Gallipoli
Il presidente di Italgrob, Antonio Portaccio, ha avuto il ruolo di tedoforo nel percorso della Fiamma Olimpica a Gallipoli. Con l’avvicinarsi di Milano Cortina 2026, la Torcia Olimpica prosegue il suo cammino attraverso diverse regioni italiane, portando con sé simboli di unità e tradizione. Questo viaggio rappresenta un momento importante per condividere valori e storie delle comunità italiane in vista dei Giochi Invernali.
I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si avvicinano e la Torcia Olimpica continua il suo viaggio nel Paese, attraversando territori, storie e comunità. Tra i protagonisti della 23ª tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, svoltasi martedì 30 dicembre 2025, anche Antonio Portaccio, presiden. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
