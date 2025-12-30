Milano chi è la ragazza trovata morta in via Paruta | Aurora Livoli 19 anni
A Milano, è stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, la ragazza trovata morta in via Paruta. La giovane, originaria di Roma e residente nella provincia di Latina, è stata riconosciuta grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del suo decesso.
Grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza, la donna trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruta a Milano è stata identificata: si tratta di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. L'allontanamento della giovane, risalente allo scorso 4 novembre, é stato denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
