Milano ancora senza nome donna trovata morta in un cortile | caccia ad uomo ripreso da telecamera

A Milano, una donna è stata trovata morta in un cortile, mentre le forze dell'ordine cercano un uomo ripreso da telecamere di sorveglianza. L’indagine, ancora in fase preliminare, si concentra su un possibile omicidio, con l’ipotesi di una violenza sessuale. La vittima non è stata ancora identificata. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Si indaga per omicidio. La vittima non è stata ancora identificata, aperta anche l'ipotesi di una violenza sessuale. Donna trovata morta a Milano, il killer ripreso in un video con lei poi se ne va da solo. La vittima ancora senza nome. Cosa si vede dalle telecamere - E' ancora senza nome e cognome la donna, tra i 25 e i 30 anni, con la carnagione chiara e tratti che escludono sia di origine asiatica, trovata morta ieri mattina tra il cemento ...

Milano, donna trovata morta in un cortile. Si indaga: non è ancora stata identificata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, donna trovata morta in un cortile. tg24.sky.it

Donna trovata morta in un cortile a Milano, si indaga per omicidio - Addosso aveva solo un paio di pantaloni di una tuta, una felpa aperta sul petto e un paio di scarpe da tennis. ansa.it

