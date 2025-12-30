Milano ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile

A Milano, è stata trovata senza vita una donna in un cortile, in circostanze ancora da chiarire. La vittima, spogliata e potenzialmente vittima di violenza, potrebbe aver subito le conseguenze di un episodio avvenuto nelle vicinanze o all’interno di uno degli edifici circostanti. Le indagini sono in corso per stabilire le cause e ricostruire l’accaduto.

Morta, dopo essere stata spogliata e forse stuprata. E non si esclude che tutto possa essere accaduto in un luogo molto vicino o addirittura in uno degli appartamenti, degli spazi comuni, degli scantinati di questi tre palazzoni. La vittima, sarebbe stata poi rivestita in tutta fretta dal suo aggressore e portata senza vita nel vialetto seminascosto da un grosso albero nel cortile dei condomini dietro via Padova alla periferia di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile Leggi anche: Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza Leggi anche: Milano, ancora senza nome donna trovata morta in un cortile: caccia ad uomo ripreso da telecamera Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile. Acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza - Le telecamere del condominio avrebbero ripreso un uomo e una donna entrare a notte fonda e solo l'uomo uscire poco più tardi. ilfattoquotidiano.it

Donna trovata morta nel cortile a Milano, si indaga per omicidio: ancora senza nome, ipotesi aggressione - Giallo sulla donna, non ancora identificata, trovata morta in via Paruta a Milano: ipotesi aggressione, si indaga per omicidio ... virgilio.it

Donna trovata morta a Milano, mistero sull’identità: un uomo ripreso dalle telecamere - Milano, donna trovata morta in un cortile di via Paruta: la vittima non è ancora stata identificata. tag24.it

Vicenza, donna trovata morta in cortile. Si indaga per omicidio - 1mattina News 15/12/2025

A #Milano una donna è stata trovata senza vita nel cortile di un palazzo. Semi svestita e con segni sul collo. Non si conosce la sua identità. La procura indaga per #omicidio. #Tg1 Claudia Antinoro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.