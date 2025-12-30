Milano addio biglietto cartaceo Atm | cosa fare se se ne hanno ancora

A Milano, l’adozione del biglietto digitale Atm sta progressivamente sostituendo il tradizionale biglietto cartaceo. Per chi possiede ancora biglietti fisici, è importante conoscere le opzioni disponibili per utilizzare correttamente i mezzi pubblici. La città sta spingendo verso una digitalizzazione completa del sistema di trasporto, offrendo alternative più comode e sostenibili. In questa guida, troverai le informazioni essenziali su come gestire i biglietti ancora in possesso.

Milano preme forte sull’acceleratore della digitalizzazione per il suo servizio di trasporto pubblico. Dal primo gennaio, sarà archiviato definitivamente il biglietto cartaceo per Atm: su metro, tram, bus e filobus si potrà infatti viaggiare solamente con RicaricaMi, il nuovo ticket elettronico, ricaricabile e contactless che simboleggia la transizione verso un sistema più sostenibile. I due ticket hanno infatti convissuto per un anno, ma ora il passaggio è definitivo. Ecco tutto quello che bisogna sapere per continuare a utilizzare liberamente i mezzi pubblici del capoluogo lombardo. Milano, addio al biglietto cartaceo Atm: cos’è RicaricaMi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

