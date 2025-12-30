Milan via Nkunku? Opzione uno puntare su un giovane Tre i nomi potenzialmente caldi

Se il Milan decidesse di cedere Christopher Nkunku al Fenerbahçe a gennaio, potrebbe puntare su un giovane per rafforzare l’attacco. Tra le opzioni più interessanti ci sono tre nomi che attirano l’attenzione, offrendo alternative valide e strategiche per il mercato invernale. Una scelta che potrebbe influenzare il futuro della squadra e la pianificazione della rosa.

Nel caso in cui il Milan decidesse di cedere l'attaccante francese Christopher Nkunku al Fenerbahçe nel calciomercato di gennaio, potrebbe sostituirlo con un giovane. E, al tal proposito, ci sono già alcuni nomi che scaldano i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, via Nkunku? Opzione uno, puntare su un giovane. Tre i nomi potenzialmente caldi Leggi anche: Milan, clamorosa novità su Nkunku. Rivelazione sul mercato. Mateta e non solo: tanti nomi per l’attacco Leggi anche: Nkunku in partenza: tre i club interessati (uno in Italia). La richiesta del Milan Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milan verso il Verona: attesa per Leao, Nkunku resta in allerta. Confermato De Winter; Calciomercato Milan, dalla Turchia: il Fenerbahçe mette gli occhi su Nkunku, i dettagli; Milan, come cambia il futuro di Nkunku e Gimenez con l'arrivo di Fullkrug; Nkunku: “Mesi difficili? Rispondo così! Sullo Scudetto e i primi gol al Milan…”. Nkunku ancora in dubbio, il Milan valuta tanti nomi in entrata: ipotesi da 40 milioni - Entra nel vivo il mercato del Milan, Nkunku potrebbe uscire: attenzione al nome da 40 milioni di euro in entrata ... spaziomilan.it

Milan: Nkunku porta il nuovo bomber, firma dopo la Coppa d’Africa - Il Milan lavora per rinforzare la rosa e la partenza di Nkunku potrebbe aprire all'arrivo di un nuovo bomber. calciomercatonews.com

Il Fenerbahce fa sul serio per Nkunku: il Milan valuta l'offerta e già pensa al sostituto - La doppietta contro il Verona potrebbe scrivere una nuova pagina di storia di Christopher Nkunku al Milan, sempre che il richiamo di Istanbul non porti la società rossonera ad ... milannews.it

Nkunku, il bivio del Milan: venderlo ora o costruirgli spazio #MilanPress - facebook.com facebook

Dal 1983 al 2025: Nkunku- Blissett e quel collegamento con Milan-Verona x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.