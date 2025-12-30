Milan via Nkunku? Opzione due puntare su uno esperto Cinque nomi sul taccuino
Se il Milan decidesse di cedere Nkunku al Fenerbahçe, sarebbe importante individuare un sostituto all’altezza. Per questo, la dirigenza tiene sotto osservazione cinque possibili opzioni, puntando su un profilo esperto che possa garantire continuità e qualità in rosa. In questa fase di calciomercato, la scelta del rinforzo giusto rappresenta un elemento chiave per mantenere l’equilibrio della squadra.
Nel caso in cui decidesse di cedere Christopher Nkunku ai turchi del Fenerbahçe in questa sessione di calciomercato, il Milan dovrebbe poi rimpiazzarlo in maniera adeguata. Arriverà un centravanti esperto? Ecco qualche idea a tal proposito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
