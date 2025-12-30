Milan Pulisic inarrestabile | i dati dell’americano Meglio di lui solo …
Christian Pulisic si conferma uno dei giocatori più efficaci del Milan in questa stagione. I suoi dati evidenziano un rendimento superiore alla media, dimostrando grande incisività in campo. Analizzando le statistiche dell’americano, emerge la sua importanza nel reparto offensivo dei rossoneri. Solo pochi altri giocatori, a livello europeo, riescono a competere con i numeri di Pulisic in termini di contributi e prestazioni.
