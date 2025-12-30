Milan Pulisic inarrestabile | i dati dell’americano Meglio di lui solo …

Christian Pulisic si conferma uno dei giocatori più efficaci del Milan in questa stagione. I suoi dati evidenziano un rendimento superiore alla media, dimostrando grande incisività in campo. Analizzando le statistiche dell’americano, emerge la sua importanza nel reparto offensivo dei rossoneri. Solo pochi altri giocatori, a livello europeo, riescono a competere con i numeri di Pulisic in termini di contributi e prestazioni.

Milan, Pulisic: lesione di basso grado al bicipite femorale - Quante e quali partite salta Capitan America - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro: era nell'aria e ora arriva la conferma sulla brutta tegola per Cristian Pulisic e il Milan. affaritaliani.it

Milan-Hellas Verona 3-0: Pulisic e la doppietta di Nkunku rilanciano il Diavolo, la ripresa della squadra di Allegri è sensazionale - 0 l'Hellas Verona e cresce esponenzialmente dopo un primo tempo pieno di difficoltà. eurosport.it

#Gentile ( @SkySport): “Tra i più decisivi del campionato, @pulisic è il top player del @acmilan ormai da tre stagioni” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic x.com

Nell’Inter, chi giocherebbe del Milan Sabatini spiazza tutti A “Pressing” si è acceso il dibattito in studio. Secondo Sandro Sabatini, Pulisic non sarebbe titolare nei nerazzurri Gli unici ad avere una reale possibilità di spazio nell’Inter sarebbero: Maign - facebook.com facebook

