Milan per la difesa obiettivo Gila | ma non sarà facile arrivare al centrale spagnolo
Il Milan monitora con attenzione la situazione di Mario Gila, difensore centrale della Lazio e ex Real Madrid, come possibile rinforzo per la retroguardia nel mercato di gennaio. Nato nel 2000, Gila rappresenta un obiettivo per rafforzare la linea difensiva, anche se la trattativa potrebbe presentare non poche difficoltà. La società rossonera valuta attentamente tutte le opzioni per consolidare il reparto difensivo in vista della seconda parte della stagione.
Mario Gila, classe 2000, difensore centrale spagnolo della Lazio cresciuto nel Real Madrid, è un obiettivo del Milan - alla ricerca di un forte rinforzo per la retroguardia - per il calciomercato di gennaio. La trattativa si preannuncia difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Gila Inter, nuovo nome in difesa! Concorrenza al Milan per il centrale della Lazio. Le novità
Leggi anche: Gila Inter, i nerazzurri non mollano il centrale spagnolo. Ma c’è un ostacolo da superare. Le ultimissime sulla trattativa
La prima pagina di QS : Chivu, la forza della vetta. Obiettivo Gila per il Milan; Calciomercato Milan, Igli Tare pronto a riprendersi il suo pupillo della Lazio; Calciomercato Milan, Gila non è l’unico fedelissimo di Tare seguito per la difesa; Calciomercato Milan il diavolo guarda al difensore | contatti per Gila già a gennaio.
Calciomercato Milan: nel mirino Mario Gila per rinforzare la difesa - Difesa, Allegri chiede rinforzi: secondo Il Giorno, il Milan punta Mario Gila, difensore della Lazio con contratto fino al 2027 ... it.blastingnews.com
Cercasi centrale in casa Milan. Il QS: "Obiettivo Gila" - Dopo l'attaccante l'altra priorità del Milan per questo calciomercato invernale è il difensore centrale, richiesta esplicita di Massimiliano Allegri considerato il ... milannews.it
Milan, caccia al difensore. Torna il clean sheet ma la coperta è corta. E ad Allegri piace Gila - Trattativa complicata con la Lazio per il centrale in scadenza nel 2027. msn.com
«MILAN, DIFESA LOW-COST: DI MARZIO SVELA IL PIANO DI TARE PER GENNAIO!» #DiMarzio #Milan #Calciomercato #Allegri #SerieA #SempreMilan #Tare #Fullkrug - facebook.com facebook
#Milan, occasione da non perdere per la difesa: ecco il profilo perfetto dal #calciomercato #SempreMilan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.