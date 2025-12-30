Milan Modric e la sua classe | il genio che vede tutto il campo

Luka Modric, centrocampista del Milan, continua a dimostrare la sua classe e la capacità di leggere il gioco. Con anni di esperienza alle spalle, si distingue per il suo equilibrio e visione tattica. Le analisi di Polverosi sul Corriere dello Sport sottolineano come, nonostante la lunga carriera, il suo ruolo rimanga centrale nel tessuto della squadra. Un esempio di professionalità e intelligenza calcistica che arricchisce il centrocampo milanese.

Polverosi su Modric: "La vista periferica di questo fenomeno non ce l'ha nessuno" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Luka Modric, che nonostante i 40 ... milannews.it

Modric Milan, il croato in campo anche contro il Sassuolo. L’elogio della Gazzetta. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime Il Milan si prepara alla sfida contro il Sassuolo con una certezza in campo: la presenza inamov ... milannews24.com

Luka Modric incanta la Serie A a quarant’anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona - facebook.com facebook

Luka #Modric è il colpo dell'anno per Cecchi: «Con lui il Milan si è trasformato, lui è il Muti che dirige l'orchestra. Se #Højlund è importante, Luka è necessario». Ma per il premio di "più determinante" il nome resta uno solo: Christian #Pulisic. Siete d'accor x.com

