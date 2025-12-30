Milan Marinozzi incorona Modric | Ancora fondamentale Mi è piaciuta la leadership mostrata in due episodi
Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la prestazione di Luka Modric nel match tra Milan e Verona. Sottolineando l'importanza del centrocampista croato, Marinozzi ha evidenziato la sua leadership e la sua influenza in campo, riconoscendo il ruolo ancora fondamentale di Modric per la squadra. La sua analisi si concentra sugli episodi chiave che testimoniano l'apporto continuo del giocatore.
Il giornalista e telecronista per DAZN Andrea Marinozzi ha voluto commentare la prestazione di Luka Modric in Milan-Verona. Ecco le sue dichiarazioni dal suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
