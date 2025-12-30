Milan-Como decisione definitiva | si giocherà a ‘San Siro’ in una di queste due date

La partita di Serie A tra Milan e Como, originariamente prevista per l’8 febbraio 2026 a Perth, Western Australia, si svolgerà invece allo stadio San Siro. La decisione definitiva conferma che l’incontro si disputerà in Italia e verrà programmato in una delle due date stabilite. Questa scelta garantisce la continuità del campionato e la tradizione del match nel proprio impianto.

Niente trasferta a Perth (Western Australia) per la partita di Serie A tra Milan e Como, originariamente prevista per l'8 febbraio 2026: si resterà a 'San Siro', con il match che verrà disputato successivamente. Le parole di Ezio Simonelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como, decisione definitiva: si giocherà a ‘San Siro’ in una di queste due date Leggi anche: Simonelli rivela: “Milan-Como si giocherà a San Siro. Per una data bisogna aspettare il 31 gennaio” Leggi anche: Salta Milan-Como a Perth (Australia), la partita si giocherà a San Siro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Perché Milan-Como non si gioca a Perth dopo richieste inaccettabili e mesi di stucchevole telenovela; Stop a Milan-Como a Perth, le reazioni. Salvini: “Siamo alle comiche”. Abodi: “Tifosi indispensabili”; Il Presidente della Lega Calcio Simonelli tra Supercoppa e Serie A: Forse si torna alla finale in gara unica. Milan-Como? Si giocherà a San Siro; Milan-Como a Perth, Pellegatti attacca: Scelta che continuo a non capire e va sugli arbitri. Milan-Como non più in Australia: dove si gioca allora? - Como, inizialmente destinata a disputarsi lontano dall’Italia, non attraverserà l’oceano e resterà nel nostro ... tag24.it

