Il Milan ha confermato l’arrivo di Niclas Füllkrug, ma la sua presenza in campo non è ancora certa. La convocazione per la partita contro il Cagliari non garantisce automaticamente la titolarità, lasciando spazio a dubbi sulle sue possibilità di esordio dall’inizio. La società e l’allenatore valutano attentamente il ruolo del nuovo attaccante, in un reparto offensivo che necessita di reinforzi e stabilità.

Il rinforzo è arrivato, ma non è ancora il momento delle certezze. L’acquisto di Niclas Füllkrug, ormai definito nei dettagli, apre una serie di interrogativi in casa Milan: sarà convocato per Cagliari? Potrà giocare dall’inizio? Oppure dovrà attendere il suo momento dalla panchina? Domande legittime, in un reparto offensivo che vive una fase di evidente fragilità. I problemi fisici di Rafael Leão, l’operazione che ha fermato Santiago Giménez e il rendimento altalenante di Christopher Nkunku hanno ridotto le certezze al minimo. Oggi, davanti, l’unico punto fermo resta Christian Pulisic. Un rinforzo pensato in anticipo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, attesa per Füllkrug: convocazione sì, titolarità no

Leggi anche: Fullkrug riparte dal Milan: attesa solo l’ufficialità

Leggi anche: Vlahovic, cosa filtra davvero: convocazione possibile, titolarità quasi esclusa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, attesa per Jashari: Tare non farà rilanci - Per Ardon Jashari al Milan sono ore decisive: si attende ancora la risposta del Bruges. corrieredellosport.it

Milan, attesa per Jashari. Il Nottingham Forest spinge per Musah - Il Milan ha offerto 32 milioni di euro più bonus al Club Brugge per il cartellino di Ardon Jashari, centrocampista classe 2002. sport.sky.it

Milan, attesa per la risposta del Bruges per Jashari: c'è ottimismo sul buon esito della trattativa dopo l'ultima offerta da record - Una lunga e snervante attesa, almeno per quanto riguarda i tifosi del Diavolo che su Jashari ripongono grandi aspettative. calciomercato.com

Questa la classifica aggiornata in attesa di Roma-Genoa. Milan che chiude questo 2025 al secondo posto. Da sottolineare che Milan, Inter, Napoli e Bologna devono recuperare una partita. Il Milan giocherà contro il Como di Fabregas, partita che verrà recupe - facebook.com facebook

Il nuovo numero 9 del Milan sarà Füllkrug Attesa l’ufficialità per gennaio È lui l’attaccante giusto per Allegri #Füllkrug #SerieAEnilive #DAZNBetClub x.com