Migranti | Kelany Fdi ' Consulta conferma scelta Governo su Corti Appello'

La Consulta ha confermato la legittimità della scelta del Governo di trasferire le competenze relative alle convalide dei trattenimenti alle Corti d’Appello. La decisione si inserisce nel dibattito sulle norme migratorie e le procedure giudiziarie, suscitando diverse reazioni politiche. Questa pronuncia chiarisce il quadro normativo, confermando l’assetto stabilito in sede legislativa e rispondendo alle polemiche iniziali di alcune forze politiche.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "All'epoca dell'approvazione della norma sullo spostamento delle competenze per le convalide dei trattenimenti alle Corti d'Appello, le sinistre ci attaccarono ferocemente affermando che avremmo voluto cambiare il giudice naturale e dicendo che la norma sarebbe stata costituzionalmente illegittima. Oggi la Corte costituzionale, rigettando i ricorsi avverso la norma, conferma che avevamo pienamente ragione e fa naufragare in un bicchier d'acqua le polemiche portate avanti per settimane da associazioni, Ong e parte della magistratura, da cui è scaturito il ricorso alla Consulta".

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SENATO, CONVEGNO “OLTRE LE BARRIERE”, LISEI-KELANY (FDI): IL GOVERNO HA RIVOLUZIONATO LA GESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE A LAMPEDUSA - "Le debolezze della sanità territoriale che abbiamo visto con il Covid e che si sono riflesse sulle persone vulnerabili ci hanno portato a dinamiche di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Migranti, Kelany (FdI): Oltre a lista diritti, fornire quella dei doveri ai richiedenti asilo - (Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2025 Con questa legge "siamo stati molto chiari: proponiamo di aggiungere alla lista dei diritti che vengono consegnati ai soggetti che fanno richiesta di asilo anche l ... notizie.tiscali.it

Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per vietare il velo integrale e contrastare il fondamentalismo islamico in Italia. Il progetto di legge “contro il separatismo”, promosso dalla deputata FdI Sara Kelany "serve a contrastare la nascita di enclave, co - facebook.com facebook

