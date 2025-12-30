Migranti batosta per la sinistra | la Consulta dà ragione al governo Sì alla competenza delle Corti d’Appello sui trattenimenti

La Corte costituzionale si è pronunciata a favore del governo Meloni sulla questione dei trattenimenti dei migranti, confermando la competenza delle Corti d’Appello su questa materia. Questa decisione rappresenta un importante chiarimento in un tema spesso al centro di discussioni politiche e giuridiche, segnando un punto di svolta nel quadro normativo e giurisprudenziale italiano.

Un altro regalino sgradito alla sinistra arriva sul tema migranti. Un altro successo di fine anno. La Consulta dà ragione al governo: non è contraria alla Costituzione la norma varata dall’esecutivo Meloni che nel novembre dello scorso anno spostò dai tribunali alle Corti d’appello la competenza a decidere sui trattenimenti dei migranti nei centri di accoglienza,. Ad incartare il “regalino” è la Corte Costituzionale.  La norma era stata varata dalla maggioranza dopo le ondate di decisioni prese dal tribunale di Roma che avevano annullato i trasferimenti in Albania di una serie di extracomunitari irregolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

