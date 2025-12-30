Migranti ascoltiamo i cittadini Diciamo no al centro d’accoglienza

Nel consiglio comunale di Mesola, la maggioranza e l’opposizione “Insieme per crescere” hanno espresso la propria contrarietà alla realizzazione di centri di accoglienza per immigrati e sistemi di integrazione nella frazione di Monticelli e nel territorio locale. Questa posizione riflette la volontà dei cittadini di mantenere un equilibrio tra tutela del territorio e esigenze di accoglienza. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulle politiche di immigrazione a livello locale.

Sempre nello stesso consiglio comunale di Mesola nel quale la maggioranza ha espresso la propria contrarietà a qualsiasi arrivo di immigrati nella frazione di Monticelli ed in tutto il territorio mesolano anche l'opposizione col gruppo "Insieme per crescere", sempre con un ordine del giorno, aveva espresso la propria "contrarietà alla realizzazione di Centri di Accoglienza per Immigrati (Cas) e di sistemi di accoglienza e integrazione (Sai)". Nel testo si precisa come a seguito della notizia dell'arrivo di immigrati la Consulta di Monticelli, col supporto dell'amministrazione comunale, ha organizzato una raccolta di firme per contrastare l'attivazione del Cas raccogliendo 1.

