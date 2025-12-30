Migranti 108 persone bloccate da quattro giorni nel Mediterraneo | l'Europa non indica un porto sicuro

Dal 26 dicembre, 108 migranti soccorsi dalla nave offshore Maridive 703 rimangono bloccati in mare, senza l’assistenza degli Stati europei. La situazione evidenzia le difficoltà nelle risposte coordinate e l’assenza di un porto sicuro per queste persone, che continuano a vivere in condizioni di incertezza e vulnerabilità. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle crisi migratorie e sulla responsabilità delle autorità europee nel garantire la sicurezza e i diritti dei migranti.

