Migranti 108 persone bloccate da quattro giorni nel Mediterraneo | l'Europa non indica un porto sicuro
Dal 26 dicembre, 108 migranti soccorsi dalla nave offshore Maridive 703 rimangono bloccati in mare, senza l’assistenza degli Stati europei. La situazione evidenzia le difficoltà nelle risposte coordinate e l’assenza di un porto sicuro per queste persone, che continuano a vivere in condizioni di incertezza e vulnerabilità. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle crisi migratorie e sulla responsabilità delle autorità europee nel garantire la sicurezza e i diritti dei migranti.
Dal 26 dicembre 108 persone soccorse dalla nave offshore Maridive 703 restano in mare senza assistenza degli Stati europei. Nonostante il diritto internazionale imponga lo sbarco in un porto sicuro, Italia e Malta non hanno ancora risposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tre giorni e tre notti, l’esperimento sociale in diretta streaming che simula l’odissea dei migranti nel Mediterraneo
Leggi anche: Incendio a Spaccanapoli, persone bloccate sui balconi: le fiamme nel palazzo dell’Istituto Italiano di Studi Storici
Migranti sbarcano in Spagna su una spiaggia affollata, bagnanti li bloccano e li fanno arrestare - Nove migranti a bordo di un‘imbarcazione a motore sono sbarcati sulla spiaggia affollata di Sotillo a Castell de Ferro in provincia di Granada. blitzquotidiano.it
Migranti: da inizio anno sbarcate 48.801 persone sulle nostre coste. Oltre 6.100 a settembre - 801 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. agensir.it
Migranti: da inizio anno sbarcate 36.545 persone sulle nostre coste. Quasi 139mila stranieri accolti in tutta Italia - 545 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. agensir.it
. @maurobiani #persone #migranti #naufragio #Natale Sui 116 dispersi a largo della #Libia, #SeaWatch:“Si sapeva di questa barca da sabato 20.(...)Sappiamo è che la notizia di questa barca era nota alle autorità e non risultano operazioni di soccorso“ @rep x.com
#persone #migranti #naufragio #Natale Sui 116 dispersi a largo della #Libia, #SeaWatch: “Si sapeva di questa barca da sabato 20. (...) Sappiamo è che la notizia di questa barca era nota alle autorità e non risultano operazioni di soccorso“ Oggi per la Repubb - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.