Micro discariche abusive colpiti due comuni

Le guardie ambientali del WWF Caserta hanno individuato micro discariche abusive in tre comuni della zona. Si tratta di piccoli insediamenti di rifiuti illeciti che compromettono il decoro e l’ambiente locale. L’operazione mira a sensibilizzare sulla gestione corretta dei rifiuti e a promuovere azioni di tutela del territorio, sottolineando l’importanza di un comportamento responsabile da parte dei cittadini e delle istituzioni.

Micro discariche abusive disseminate in tre comuni. E' la scoperta delle guardie ambientali del Wwf Caserta.Immondezzai a cielo aperto a Casaluce in via Roma e in via Consortile e a Santa Maria Capua Vetere in via Giulio Pastore.Tra i rifiuti pneumatici, mobili, elettrodomestici, guaine, eternit. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Micro discariche abusive, colpiti due comuni Leggi anche: Micro discariche abusive, affidati gli interventi Leggi anche: Terra dei Fuochi: sequestrate due discariche abusive La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Micro discariche abusive, colpiti due comuni - Immondezzai a cielo aperto a Casaluce in via Roma e in via Consortile e a Santa Maria Capua ... casertanews.it

Caserta, allarme micro discariche in periferia. I volontari del Wwf: «Rischio per la salute» - A lanciarlo sono le Guardie giurate volontarie del Wwf Italia del nucleo provinciale di Caserta ... ilmattino.it

Lotta alle discariche abusive. L’assessore all’Ambiente: “Servizio aggiuntivo rispetto alla raccolta porta a porta” - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.