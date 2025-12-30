Micro discariche abusive colpiti due comuni

Le guardie ambientali del WWF Caserta hanno individuato micro discariche abusive in tre comuni della zona. Si tratta di piccoli insediamenti di rifiuti illeciti che compromettono il decoro e l’ambiente locale. L’operazione mira a sensibilizzare sulla gestione corretta dei rifiuti e a promuovere azioni di tutela del territorio, sottolineando l’importanza di un comportamento responsabile da parte dei cittadini e delle istituzioni.

Micro discariche abusive disseminate in tre comuni. E' la scoperta delle guardie ambientali del Wwf Caserta.Immondezzai a cielo aperto a Casaluce in via Roma e in via Consortile e a Santa Maria Capua Vetere in via Giulio Pastore.Tra i rifiuti pneumatici, mobili, elettrodomestici, guaine, eternit. 🔗 Leggi su Casertanews.it

