Micillo M5S Campania | Avanti con competenza e responsabilità con Saiello capogruppo e Trapanese vicepresidente del Consiglio

Sono stati rinnovati i vertici del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania. Saiello assume il ruolo di capogruppo e Trapanese quello di vicepresidente del Consiglio, portando competenza e responsabilità. Questa scelta mira a rafforzare l’impegno del movimento a servizio della regione, con un approccio sobrio e professionale, incentrato sulle esigenze della comunità e sulla collaborazione istituzionale.

Rinnovati i vertici del M5S in Consiglio regionale: esperienza e impegno al servizio della Campania.. "Siamo felici di annunciare la nomina di Gennaro Saiello a capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale della Campania e di Luca Trapanese a vicepresidente del Consiglio regionale. A entrambi vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. Insieme a Raffaele Aveta; Salvatore Flocco ed Elena Vignati sapranno coniugare esperienza, sensibilità e dedizione per interpretare al meglio il ruolo istituzionale che ricoprono, dando voce alle istanze dei cittadini e contribuendo concretamente alla costruzione di una Campania più giusta, più attenta, più vicina alle persone.

