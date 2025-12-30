Miasmi al Rione Ferrovia | analisi dell’Arpac si concentrano su due tombini

Le analisi condotte dall'Arpac sul Rione Ferrovia di Benevento si focalizzano su due tombini, nel tentativo di identificare le cause dei miasmi avvertiti nelle ultime ore. Dopo l'emergenza segnalata, tecnici di Arpac, Gesesa e del Comune stanno proseguendo le verifiche per chiarire la situazione. La collaborazione tra le autorità continua per garantire la sicurezza e la trasparenza delle informazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto A distanza di ore dall’emergere dello strano fenomeno dei miasmi al Rione Ferrovia (LEGGI QUI), sono ancora al lavoro i tecnici di Arpac, Gesesa e Comune di Benevento per capire le cause di quanto successo ieri sera. L a presenza di forti odori in maniera preponderante all’interno delle abitazioni in qualche caso aveva addirittura consigliato l’evacuazione degli appartamenti e quella appena trascorsa è stata una nottata in strada per le diverse figure in campo chiamate a dare risposte su quanto accaduto. Dalle prime valutazioni, si apprende che l’Arpac è impegnata in operazioni di campionamento su due tombini, in particolare uno su Viale Principe di Napoli e l’altro alle spalle della zona di via Val Fortore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

