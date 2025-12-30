Mia O’Brien la studentessa condannata a 25 anni a Dubai è tornata a casa | ‘Un miracolo di Natale’

Mia O’Brien, la studentessa britannica condannata a 25 anni a Dubai, è tornata nel Regno Unito dopo mesi di detenzione negli Emirati Arabi Uniti. Il suo rientro, avvenuto poco prima di Natale, rappresenta una notizia importante e delicata, evidenziando le complessità delle questioni legali internazionali e il valore della diplomazia. Questa vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sul trattamento dei cittadini stranieri all’estero.

Condannata a 25 anni a Dubai, il ritorno a casa prima di Natale. È tornata nel Regno Unito dopo mesi di detenzione negli Emirati Arabi Uniti Mia O'Brien, la studentessa britannica di 24 anni arrestata a Dubai e condannata a 25 anni di carcere per droga. Il suo rientro, avvenuto pochi giorni prima di Natale, è stato definito dalla famiglia "un vero miracolo". La giovane, originaria di Huyton, nel Merseyside, era stata arrestata nell'ottobre 2024 durante una vacanza negli Emirati, dopo che la polizia avrebbe rinvenuto circa 50 grammi di cocaina in un appartamento dove si stava svolgendo una festa.

