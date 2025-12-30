Mi hai insegnato che si può essere così felici da spaventarsi Grazie per esserti presa cura di me quando avevo bisogno e per quel messaggio | Chiara Ferragni celebra il compleanno della sorella Valentina

Chiara Ferragni ha dedicato un messaggio alla sorella Valentina in occasione del suo 33° compleanno, esprimendo gratitudine per il sostegno e l’affetto condivisi. Attraverso un post sui social, ha condiviso alcune foto che ritraggono momenti insieme, sottolineando il valore della famiglia e dei legami sinceri. Un gesto semplice ma significativo per celebrare un giorno speciale e rafforzare il loro rapporto fraterno.

Chiara Ferragni celebra il 33esimo compleanno della sorella Valentina con un messaggio di affetto. L’influencer ha postato sui social una carrellata di foto insieme alla più piccola delle tre sorelle. “Buon compleanno alla mia sorellina (che ormai non è più così piccola). Grazie per essere te stessa, per essere la versione più forte e meravigliosa di te, e per avermi insegnato che si può essere così felici da spaventarsi” ha scritto Chiara nella descrizione del post. E ancora: “Grazie per essere diventata la sorella saggia per me e per esserti presa cura di me quando ne avevo bisogno, e grazie per quel messaggio che continuo a rileggere quando voglio ricordare cosa significa il vero amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

