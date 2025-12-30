Meteo Roma del 30-12-2025 ore 06 | 15

Ecco le previsioni del tempo per Roma del 30 dicembre 2025 alle 06:15. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature generalmente in aumento. Al mattino, il clima sarà tranquillo, con poche variazioni nel corso della giornata. La sera e la notte prevedono ampie schiarite e condizioni di tempo asciutto, in linea con il quadro meteorologico nazionale.

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi locali sulla Valpadana nessuna variazione il pomeriggio con sole prevalente tornano foschie E nebbie su coste pianure per la Serena notte al centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi insieme a Tino che al pomeriggio in serata e nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi poi cadenzamento in più sul Puglia e Sardegna nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque temperature minime in realtà Nord in calo al centro-sud massimo in generale ovunque le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

