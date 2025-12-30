Meteo | Previsioni per mercoledì 31 dicembre

Le previsioni meteo per mercoledì 31 dicembre a Modena indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e assenza di piogge. La temperatura massima sarà di 5°C, mentre quella minima scenderà a -1°C. Lo zero termico si manterrà intorno ai 695 metri. Un clima stabile e soleggiato per concludere l’anno senza intoppi, ideale per le attività all’aperto o per prepararsi ai festeggiamenti.

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 695m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

